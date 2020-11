Daria Bignardi | “Il GFVIP? Non lo guardo!”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 28 novembre 2020) Giornalista affermata in radio ma anche in tvè tornata a Mediaset ospite di Silvia Toffanin nel salotto del sabato pomeriggio di Verissimo. Lasi è lasciata andare a confidenze che solitamente è solita ricevere, ma questa volta ha voluto raccontare se stessa con tutta la sincerità che la contraddistingue.ha parlato della sua vita privata e quella professionale e poi ha fatto alcune dichiarazioni sull’attuale. La giornalista è stata la prima conduttrice del reality, nel 2000 il Grande Fratello entrava nelle case degli italiani rivoluzionando il modo di fare televisione. Gli autori non si aspettavano un successo del genere, né tanto meno gli ignoti inquilini della casa avevano previsto tanto clamore. Ma oggi la...