Covid, diventano oltre 400mila i decessi in tutta Europa (Di sabato 28 novembre 2020) Sono in totale 400.649 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19. Il Paese maggiormente colpito è il Regno Unito, a seguire Italia e Francia: sono le tre nazioni con oltre 50mila decessi. Prosegue senza sosta l’emergenza causata dalla nuova diffusione del Covid-19. In particolare questa seconda ondata sta colpendo in L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 28 novembre 2020) Sono in totale 400.649 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il-19. Il Paese maggiormente colpito è il Regno Unito, a seguire Italia e Francia: sono le tre nazioni con50mila. Prosegue senza sosta l’emergenza causata dalla nuova diffusione del-19. In particolare questa seconda ondata sta colpendo in L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : ?? ?? ?? Le Regioni #Calabria, #Lombardia e #Piemonte sono entrate in #zonaarancione. ?? ?? ?? #Liguria e #Sicilia dive… - SkyTG24 : #Covid19 Calabria, Lombardia e Piemonte diventano #zonaarancione dal 29. #Zonagialla per Liguria e Sicilia - MilanoCitExpo : Lombardia, Piemonte e Calabria diventano arancioni dal 29 novembre #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - TommasoLanda : MAGICAMENTE adesso che il gregge deve spendere per Natale le regioni diventano arancioni, i contagi calano e possia… - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: #Covid19 Calabria, Lombardia e Piemonte diventano #zonaarancione dal 29. #Zonagialla per Liguria e Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid diventano Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: ordinanza di Speranza, da domani 5 regioni cambiano colore Fanpage.it Germania: allerta per il congresso di AfD a Kalkar, attesa nomina dei nuovi vertici

per un congresso che secondo le autorità potrebbe diventare un focolaio di coronavirus. Circa 600 membri del partito di estrema destra, le cui posizioni sono sempre più vicine a quelle di coloro che ...

SULMONA: AL CARCERE 15 POSITIVI. IL SINDACO CASINI: “SITUAZIONE PREOCCUPANTE CHE RISCHIA DI ESPLODERE”

SULMONA - “Lo stato di emergenza sanitaria continua in maniera preoccupante nel nostro territorio investendo anche il carcere dove, ad oggi, risultano positi ...

per un congresso che secondo le autorità potrebbe diventare un focolaio di coronavirus. Circa 600 membri del partito di estrema destra, le cui posizioni sono sempre più vicine a quelle di coloro che ...SULMONA - “Lo stato di emergenza sanitaria continua in maniera preoccupante nel nostro territorio investendo anche il carcere dove, ad oggi, risultano positi ...