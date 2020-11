Scoperte piazze di spaccio a Cosenza Arresti | sequestri di droga e denaro

Leggi su agi

(Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Blittz all'alba, a, Rende ed in altri centri dell'hinterland, per smantellare le '' didella. Oltre 100 carabinieri, con i militari dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e quelli del nucleo cinofili, con la copertura aerea del velivolo dell'ottavo nucleo elicotteri, hanno dato esecuzione ad alcune misure cautelari, emesse dall'autorità giudiziaria del capoluogo bruzio?, nei confronti di altrettanti soggetti, indagati, a vario titolo, per i reati di detenzione edi sostanze stupefacenti, estorsione e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione”. Otto(5 in carcere e 3 ai domiciliari), un obbligo di dimora, 40 indagati,die soldi, i numeri dell'operazione. I comuni ...