Roma, sorprende il ladro in azione: tassista aggredito a Centocelle (Di venerdì 27 novembre 2020) Ha sorpreso il ladro a rubare nella sua vettura e per tutta risposta è stato picchiato e malmenato. E' successo ieri, giovedì 26 novembre 2020, in Via Ferentino in zona Centocelle: il tassista vittima dell'aggressione è stato portato in Ospedale (non gravi le ferite, ndr), mentre il malvivente, un cittadino straniero della Costa d'Avorio, è stato arrestato dalla Polizia.

Ad inizio campionato non era ritenuta tra le favorite per la lotta allo scudetto. Oggi, dopo una serie impressionanti di grandi prestazioni, la Roma di Fonseca – come possiamo vedere su https://campob ...

Stop alle cremazioni: salasso per i funerali

Il caro estinto rischia di diventare carissimo. Con il collasso dei cimiteri romani di inizio novembre e i conseguenti ritardi nelle cremazioni, per molte salme si è reso ...

