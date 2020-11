Quercia come rimedio naturale | proprietà e utilizzi

(Di venerdì 27 novembre 2020) Caratteristiche eIl genere Quercus include numerose specie di piante appartenenti al genere delle Fagaceae, diffuse allo stato spontaneo in Europa e Asia. Simbolo di forza e vigore, le querce sono alberi longevi, che possono raggiungere altezze anche notevoli, fino a 30-50 metri. La corteccia dellaè spessa, fessurata, di colore grigio-marrone e i rami sono molto frondosi, con foglie coriacee lucide sulla pagina superiore. I fiori sono amenti giallini e penduli, mentre i frutti – che maturano in autunno – sono ghiande ovali lunghe da 2 a 3,5 centimetri, verdi da acerbe e marroni a maturità. Le ghiande, oltre a essere un alimento di cui sono ghiotti i cinghiali, possono essere torrefatte e usate per preparare un succedaneo del caffè,avviene con le radici del tarassaco e della cicoria. Della ...

Come utilizzarla La quercia è reperibile in erboristeria sotto forma di droga secca o estratto secco o liquido. La droga secca della quercia, costituita dalla corteccia dei giovani rami essiccata ...È una giovane quercia, il primo di 1.000 nuovi alberi del 'corridoio verde' per l'area artigianale di Santarcangelo di Romagna, il progetto realizzato dal marchio Misura in collaborazione con il Comun ...