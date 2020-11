Milano, Piano freddo a prova di pandemia: 2700 posti e una struttura per i positivi (Di venerdì 27 novembre 2020) Più dormitori per garantire più spazi e il distanziamento anti-Covid. Una struttura, immediatamente attiva, per i senzatetto positivi o in quarantena. E screening sanitari rafforzati, con tampone ai ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020) Più dormitori per garantire più spazi e il distanziamento anti-Covid. Una, immediatamente attiva, per i senzatettoo in quarantena. E screening sanitari rafforzati, con tampone ai ...

Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Un centro Covide 790 posti in più:il Piano antifreddoper i senzatetto - Italia_Notizie : Un centro Covide 790 posti in più:il Piano antifreddoper i senzatetto - PomponiGiovanna : RT @PierMaran: Al via il Piano Freddo del @ComuneMI di #Milano, per segnalare la presenza di persone in difficoltà che dormono per strada è… - alestvrk : - donne mi sono sentita calpestata perché per l'ennesima volta siamo state messe da parte e ci hanno considerato un… - GpAltamore : RT @PierMaran: Al via il Piano Freddo del @ComuneMI di #Milano, per segnalare la presenza di persone in difficoltà che dormono per strada è… -