Le lacrime di Diego Armando Maradona Junior: Ciao papà! (Di venerdì 27 novembre 2020) Diego Armando Maradona Jr è il figlio del Pibe de Oro. Conosciuto al grande pubblico per la vicenda legata al riconoscimento del padre La vita della leggenda del calcio, Maradona è stata ricca di colpi di scena e di amori fugaci vissuti al tempo della sua ascesa come re del pallone. Tra le vicende più chiacchierate la relazione di Maradona con Cristina Sinagra quando il calciatore giocava nella città partenopea. La donna rimase incinta e decise di tenere comunque il bambino. Diego Armando Maradona Jr è nato a Napoli nel 1986. L'infanzia è stata molto travagliata e per i primi 17 anni della sua vita, non ha mai visto il padre. LEGGI QUI>>> Addio Pibe de Oro: Gli omaggi dei VIP, ecco i più commoventi La paternità è stata ...

sscnapoli : Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? O… - Simo_Ventura : Caro Diego, sto piangendo, ma le mie sono lacrime amare. Senza dubbio sarai sempre il più grande calciatore di tutt… - vitaindiretta : Diego Armando #Maradona è morto, il calcio è in lacrime #LaVitaInDiretta - HalaAlhindawi : RT @Asiablog_it: Pechino, Cina ???? Fiori e lacrime per Diego Armando #Maradona davanti all'ambasciata #argentina ???? - agente_libre1 : RT @sscnapoli: Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il m… -

Ultime Notizie dalla rete : lacrime Diego Insigne in lacrime per Maradona: mazzo di fiori per Diego Corriere dello Sport.it FOTO – Maradona, sui muri di Napoli: “Mo’ ca’ teniamo o’ pate eterno in attacco…”

Tra i tanti striscioni e messaggi apparsi tra le vie di Napoli ne spunta uno meraviglioso: "Mo ca' teniamo o' pate eterno in attacco..." ...

Tra i tanti striscioni e messaggi apparsi tra le vie di Napoli ne spunta uno meraviglioso: "Mo ca' teniamo o' pate eterno in attacco..." ...