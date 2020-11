GF Vip, Signorini svela i nuovi ingressi (Di venerdì 27 novembre 2020) Oltre a Cristiano Malgioglio e Filippo Nardi, nomi circolati da qualche tempo, le indiscrezioni parlano di un olimpionico gay e di due splendide naufraghe, (edizione 2017 e 2018) dell’Isola dei Famosi Dopo l’allungamento del reality fino all’8 febbraio, ecco che sono pronti nuovi ingressi di vipponi. Come ha anticipato Alfonso Signorini saranno dieci in tutto, 5 uomini e 5 donne. GF Vip, entreranno 5 uomini e 5 donne Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 27 novembre 2020) Oltre a Cristiano Malgioglio e Filippo Nardi, nomi circolati da qualche tempo, le indiscrezioni parlano di un olimpionico gay e di due splendide naufraghe, (edizione 2017 e 2018) dell’Isola dei Famosi Dopo l’allungamento del reality fino all’8 febbraio, ecco che sono prontidi vipponi. Come ha anticipato Alfonsosaranno dieci in tutto, 5 uomini e 5 donne. GF Vip, entreranno 5 uomini e 5 donne Articolo completo: dal blog SoloDonna

NethipEdien2000 : RT @gayit: GF Vip, entra uno sportivo gay per Tommaso Zorzi - l'annuncio di Alfonso Signorini, il video - gayit : GF Vip, entra uno sportivo gay per Tommaso Zorzi - l'annuncio di Alfonso Signorini, il video… - DrApocalypse : #GFVip, entra uno sportivo gay per Tommaso Zorzi – l’annuncio di Alfonso Signorini, il video - infoitcultura : Presidente Codacons sbotta su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo al GF Vip: proposta e consiglio a Signorini - zazoomblog : GF Vip Alfonso Signorini: “Entra uno sportivo solo per Zorzi” - #Alfonso #Signorini: #“Entra #sportivo -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Signorini GF Vip, Signorini svela i nuovi ingressi SoloDonna GF Vip, Dayane Mello: la mamma di Beretta avrebbe donato soldi per gli aerei con dedica

Umberta Gnutti avrebbe contribuito alle donazioni per mandare aerei con dedica al GF Vip a favore di Dayane Mello, ovvero la sua ex nuora ...

GF Vip, Signorini svela i nuovi ingressi

Oltre a Cristiano Malgioglio e Filippo Nardi, nomi circolati da qualche tempo, le indiscrezioni parlano di un olimpionico gay e di due splendide ...

Umberta Gnutti avrebbe contribuito alle donazioni per mandare aerei con dedica al GF Vip a favore di Dayane Mello, ovvero la sua ex nuora ...Oltre a Cristiano Malgioglio e Filippo Nardi, nomi circolati da qualche tempo, le indiscrezioni parlano di un olimpionico gay e di due splendide ...