Covid, risalgono i contagi a Torre del Greco (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Dopo il boom di guariti risalgono i contagi a Torre del Greco. La città del corallo torna a sfiorare la soglia dei mille casi. Sono 20 le guarigioni registrate nella serata di ieri a discapito di 89 nuovi casi di coronavirus accertati sul territorio cittadino. È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale. Restano in isolamento domiciliare 952 cittadini Torresi, mentre 19 sono ospedalizzati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Dopo il boom di guaritidel. La città del corallo torna a sfiorare la soglia dei mille casi. Sono 20 le guarigioni registrate nella serata di ieri a discapito di 89 nuovi casi di coronavirus accertati sul territorio cittadino. È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale. Restano in isolamento domiciliare 952 cittadinisi, mentre 19 sono ospedalizzati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

LaTorre1905 : #Covid Torre del Greco, risalgono i contagi #Coronavirus #TorreDelGreco #Attualità #Cronaca #Territorio -… - infoitinterno : Veneto e Covid, Zaia: 'No zona rossa per la vallata dell'Agno'. Positivi risalgono a 4 mila - infoitinterno : Covid, risalgono i contagi in Calabria: +397. Oggi altri quattro decessi - GRAFICO - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Risalgono i contagi e i decessi. Covid continua a imperversare. A Roma 1333 nuovi casi - EnzaScaduto : RT @TgLa7: #Covid: casi in #Gb calano a 17.000, morti sotto quota 500 Mentre i #tamponi risalgono a ben 356.000 giornalieri -