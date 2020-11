Astro’s Playroom | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo Sackboy Una Grande Avventura e Marvel’s Spider-Man Miles Morales, quest’oggi vogliamo condividere con voi ladi, un platform pre-installato nella PS5, sviluppato per presentare ai giocatori le funzionalità del nuovo controller Dual Sense.non ha una trama, non ci sono boss finali da sconfiggere, è un platform i cui livelli provengono dai vari componenti della PS5, dal sistema di raffreddamento alle memorie, chip grafico, scheda di rete e cosi via dicendo. Dopo aver portato a termine il livello introduttivo verrete catapultati in una sorta di Hub, il quale funge da centro di controllo per accedere ai vari mondi, suddivisi a loro volta in 4 livelli ciascuno, proposti in ...