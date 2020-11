Amici 20, Daytime venerdì 27 novembre: sfide in vista (Di venerdì 27 novembre 2020) Sabato 28 novembre andrà in onda la terza puntata di ‘Amici 20’, talent show condotto da Maria De Filippi che è giunto alla ventesima edizione. In questo articolo vi abbiamo svelato già alcune anticipazioni interessanti che riguardano la trasmissione che è stata registrata nel pomeriggio di ieri. Gli appassionati del programma non vedono l’ora di vedere i propri beniamini esibirsi, ma, intanto, cerchiamo di capire insieme cosa è successo nella puntata del day time di oggi, venerdì 27 novembre, che è andato in onda alle ore 19 su Italia Uno. Mentre i ragazzi erano in cucina a chiacchierare per i fatti loro ha fatto il suo ingresso Deddy, ragazzo che si era esibito nella seconda puntata per sfidare uno degli attuali cantanti all’interno della scuola di ‘Amici 20’. A quanto pare, l’esibizione di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 27 novembre 2020) Sabato 28andrà in onda la terza puntata di ‘20’, talent show condotto da Maria De Filippi che è giunto alla ventesima edizione. In questo articolo vi abbiamo svelato già alcune anticipazioni interessanti che riguardano la trasmissione che è stata registrata nel pomeriggio di ieri. Gli appassionati del programma non vedono l’ora di vedere i propri beniamini esibirsi, ma, intanto, cerchiamo di capire insieme cosa è successo nella puntata del day time di oggi,27, che è andato in onda alle ore 19 su Italia Uno. Mentre i ragazzi erano in cucina a chiacchierare per i fatti loro ha fatto il suo ingresso Deddy, ragazzo che si era esibito nella seconda puntata per sfidare uno degli attuali cantanti all’interno della scuola di ‘20’. A quanto pare, l’esibizione di ...

tuttopuntotv : Amici 20, Daytime venerdì 27 novembre: sfide in vista #amici20 - Mr_Giada : Stavo guardando il daytime di amici con mia sorella... all'ennesimo quanto è bello seba, se ne salta su dal nulla:… - persempresarai : io che devo guardare sia il daytime di amici che la sœrpresõnä del #gfvip - freetonevertob1 : Ora dirò una cosa che non avrei mai detto che non ci fossero state le lezione online. Mi manca il daytime di amici a quest’ora #Amici20 - LinkaTv : E' iniziato Amici - daytime su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: -