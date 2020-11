Uccide compagna a coltellate, poi si costituisce (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ giunto in Questura con le mani ancora sporche di sangue, dopo aver ucciso la compagna con numerose coltellate al collo. E’ accaduto la notte scorsa a Riveredo in Piano, in provincia di Pordenone, dove è andato poi a costituirsi. La vittima aveva 34 anni, l’omicida uno di meno. E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. ++ in aggiornamento++ L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ giunto in Questura con le mani ancora sporche di sangue, dopo aver ucciso lacon numeroseal collo. E’ accaduto la notte scorsa a Riveredo in Piano, in provincia di Pordenone, dove è andato poi a costituirsi. La vittima aveva 34 anni, l’omicida uno di meno. E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. ++ in aggiornamento++ L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

