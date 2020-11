Palermo, tragedia a scuola: bimba di dieci anni muore battendo la testa (Di giovedì 26 novembre 2020) Palermo. Nella scuola media Vittorio Emanuele Orlando di Palermo si è consumata una terribile tragedia: una bimba di dieci anni è morta dopo essere scivolata e aver battuto la testa. La piccola stava facendo lezione di educazione fisica insieme ai suoi compagni. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarla degli insegnanti prima e dei medici del 118 poi. È una tragedia terribile quella che si è consumata nella scuola media Vittorio Emanuele Orlando di Palermo. Una bimba di dieci anni è morta dopo essere scivolata e aver battuto la testa a terra. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri giunti sul posto, l’istituto di via ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 26 novembre 2020). Nellamedia Vittorio Emanuele Orlando disi è consumata una terribile: unadiè morta dopo essere scivolata e aver battuto la. La piccola stava facendo lezione di educazione fisica insieme ai suoi compagni. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarla degli insegnanti prima e dei medici del 118 poi. È unaterribile quella che si è consumata nellamedia Vittorio Emanuele Orlando di. Unadiè morta dopo essere scivolata e aver battuto laa terra. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri giunti sul posto, l’istituto di via ...

AzzolinaLucia : Provo profondo dolore per la tragedia avvenuta stamattina in una scuola di Palermo. Massima vicinanza alla famiglia… - vasco97273 : RT @AzzolinaLucia: Provo profondo dolore per la tragedia avvenuta stamattina in una scuola di Palermo. Massima vicinanza alla famiglia dell… - allemacc : RT @gael99: Tragedia a Palermo, bimba di 10 anni muore durante la lezione di ginnastica: “cause naturali” - StellaGigia : RT @AzzolinaLucia: Provo profondo dolore per la tragedia avvenuta stamattina in una scuola di Palermo. Massima vicinanza alla famiglia dell… - pomeriggio5 : A Palermo una bimba è morta a scuola durante l'ora di ginnastica, ecco cosa è accaduto #Pomeriggio5 -