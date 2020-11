"Nella vita non sono accettata, poi una botta così...". Scherzo terrificante a Selvaggia Roma, lei crolla: lacrime e crisi di nervi (Di giovedì 26 novembre 2020) Uno Scherzo finito male quello che gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip hanno fatto a Selvaggia Roma. Ad aver organizzato tutto sono state Dayane Mello, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana ha fatto credere all'influencer Romana di non essere apprezzata da tutto il gruppo dei concorrenti, inclusa Stefania Orlando. La risposta di Selvaggia, però, non è stata dura o aggressiva. Tutto il contrario. E' scoppiata a piangere, dicendo: "Una botta così. Già penso che Nella vita non sono accettata, poi mi dite queste cose". Le ideatrici dello Scherzo, di fronte alla reazione inaspettata, sono state costrette a dire la verità. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Unofinito male quello che gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip hanno fatto a. Ad aver organizzato tuttostate Dayane Mello, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana ha fatto credere all'influencerna di non essere apprezzata da tutto il gruppo dei concorrenti, inclusa Stefania Orlando. La risposta di, però, non è stata dura o aggressiva. Tutto il contrario. E' scoppiata a piangere, dicendo: "Una. Già penso chenon, poi mi dite queste cose". Le ideatrici dello, di fronte alla reazione inaspettata,state costrette a dire la verità. A ...

