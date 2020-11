"Maradona non avrebbe dovuto lasciare l'ospedale" (Di giovedì 26 novembre 2020) AGI - Un uomo "con il cuore provato, obeso, iperteso, diabetico, con i danni della cocaina e dell'alcol, per di più reduce da un delicato intervento chirurgico: è assurdo che lo abbiano dimesso in condizioni cosi' precarie e che sia morto in casa senza supporto medico". Cosi' il cardiologo Antonio Rebuzzi, direttore dell'Unità di terapia intensiva cardiologica al Policlinico Gemelli, commenta con l'AGI le circostanze della morte di Diego Armando Maradona, scomparso ieri per "insufficienza cardiaca acuta" accompagnata da "edema polmonare acuto", secondo quanto emerso dall'autopsia. Un evento non proprio imprevedibile nelle condizioni in cui si trovava nell'ultimo periodo il campione argentino: "L'edema polmonare non è la causa dell'insufficienza cardiaca, semmai è la conseguenza. Quando il cuore è in sofferenza, all'inizio si ingrossa per compensare l'insufficienza, poi se la ... Leggi su agi (Di giovedì 26 novembre 2020) AGI - Un uomo "con il cuore provato, obeso, iperteso, diabetico, con i danni della cocaina e dell'alcol, per di più reduce da un delicato intervento chirurgico: è assurdo che lo abbiano dimesso in condizioni cosi' precarie e che sia morto in casa senza supporto medico". Cosi' il cardiologo Antonio Rebuzzi, direttore dell'Unità di terapia intensiva cardiologica al Policlinico Gemelli, commenta con l'AGI le circostanze della morte di Diego Armando Maradona, scomparso ieri per "insufficienza cardiaca acuta" accompagnata da "edema polmonare acuto", secondo quanto emerso dall'autopsia. Un evento non proprio imprevedibile nelle condizioni in cui si trovava nell'ultimo periodo il campione argentino: "L'edema polmonare non è la causa dell'insufficienza cardiaca, semmai è la conseguenza. Quando il cuore è in sofferenza, all'inizio si ingrossa per compensare l'insufficienza, poi se la ...

