Maradona, il commovente addio del figlio Diego Jr: “Non morirai mai” (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Jr, figlio di Maradona, saluta il grande campione su Instagram con un messaggio commovente. La morte dell’ex calciatore del Napoli ha toccato nel profondo moltissime persone. Diego Armando Maradona è scomparso all’età di 60 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio, dopo una vita segnata da grandi successi e passioni. Lo sportivo lascia numerosi figli nati da relazioni diverse. Fra loro Diego Jr, frutto del suo legame segreto con Cristiana Sinagra, rimasta incinta giovanissima quando Maradona giocava in Italia. Per circa trent’anni il calciatore e il figlio sono stati divisi da una dura battaglia legale, sino alla riconciliazione, avvenuta poco tempo fa. Diego Jr, che assomiglia moltissimo a ... Leggi su dilei (Di giovedì 26 novembre 2020)Jr,di, saluta il grande campione su Instagram con un messaggio. La morte dell’ex calciatore del Napoli ha toccato nel profondo moltissime persone.Armandoè scomparso all’età di 60 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio, dopo una vita segnata da grandi successi e passioni. Lo sportivo lascia numerosi figli nati da relazioni diverse. Fra loroJr, frutto del suo legame segreto con Cristiana Sinagra, rimasta incinta giovanissima quandogiocava in Italia. Per circa trent’anni il calciatore e ilsono stati divisi da una dura battaglia legale, sino alla riconciliazione, avvenuta poco tempo fa.Jr, che assomiglia moltissimo a ...

Diego Armando Maradona è morto all'età di sessant'anni per un arresto cardiorespiratorio. Intervista al presidente del Club Napoli Legnano, Clemente La Montagna.

