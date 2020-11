L’ultimo saluto a Diego Armando Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) I funerali di Diego Armando Maradona. Chiusa la camera ardente a Casa Rosada. BUENOS AIRES (ARGENTINA) – I funerali di Diego Armando Maradona si sono svolti nelle prime ore di giovedì 26 novembre. La famiglia, vista la folla presente fuori da Casa Rosada, ha deciso di svolgere una cerimonia privata in una stanza del palazzo presidenziale. Successivamente la bara è stata portata alla camera ardente per consentire ai tifosi di salutarlo per l’ultima volta. Non sono mancate le tensioni fuori, con la polizia che è dovuta intervenire in più di un’occasione per disperdere la folla. Diego Maradona sarà sepolto vicino alla madre e al padre Alle 21.45 di giovedì 26 novembre il feretro di Diego Maradona ha lasciato ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020) I funerali di. Chiusa la camera ardente a Casa Rosada. BUENOS AIRES (ARGENTINA) – I funerali disi sono svolti nelle prime ore di giovedì 26 novembre. La famiglia, vista la folla presente fuori da Casa Rosada, ha deciso di svolgere una cerimonia privata in una stanza del palazzo presidenziale. Successivamente la bara è stata portata alla camera ardente per consentire ai tifosi di salutarlo per l’ultima volta. Non sono mancate le tensioni fuori, con la polizia che è dovuta intervenire in più di un’occasione per disperdere la folla.sarà sepolto vicino alla madre e al padre Alle 21.45 di giovedì 26 novembre il feretro diha lasciato ...

GoalItalia : Mancano ore all'apertura della camera ardente di Maradona alla Casa Rosada, il palazzo della presidenza argentina,… - fanpage : Addio Maradona, l’ultimo saluto sui tabelloni di bus e metropolitana di Napoli - Radio1Rai : L’Argentina si ferma per l’ultimo saluto a #Maradona alla Casa Rosada. A Napoli incessante pellegrinaggio sui luogh… - 07CSKkC8PmWaiX2 : @fIorchuu Qui in Italia è lo stesso a Napoli c'è tanta gente per dare l ultimo saluto a Maradona non c'è rispetto d… - occhio_notizie : L'ultimo saluto a #Maradona, ad Eboli lo Stadio 'Dirceu' si illumina -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo saluto Per la rubrica “InterVenti” Il CSB presenta l'incontro: “ Superbonus 110% Una grande opportunità per il Sistema Paese” Fortune Italia