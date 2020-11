Liceo Nomentano | studenti fanno lezione davanti a cancelli chiusi

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – Si sono ritrovati per fareaidella loro scuola, il’ di Roma, sistemando sul marciapiede coperte, tablet e pc. Un piccolo gruppo didella scuola romana ha voluto manifestare cosi’ per sottolineare tutte le problematiche della didattica a distanza, l’unico mezzo che in questi mesi gli permette di mantenere un legame con la scuola. Irene ha il libro aperto sulle gambe incrociate e lo sguardo sullo schermo. Sta ascoltando unadi filosofia, oggi si parla di Hegel. “Seguire le lezioni cosi’ e’ difficile, dopo sei oreal computer perdiamo la concentrazione e la visita peggiora- commenta all’agenzia di stampa Dire- Ci manca la scuola, vedere i compagni ma anche ...