Lecco e Garlate piangono monsignor Giuseppe Longhi

lecco_notizie : Garlate. Dalla regione 112.000 euro per il restauro della chiesa di Santo Stefano -

LECCO – Chiesa lecchese in lutto oggi per la morte di monsignor Giuseppe Longhi. Nato a Garlate nel 1938, nel 1999 iniziò la sua missione con il Coe di Barzio raccogliendo come consigliere spirituale ...LECCO - Chiesa lecchese in lutto oggi per la morte di monsignor Giuseppe Longhi. Nato a Garlate nel 1938, don Giuseppe è diventato sacerdote ambrosiano nel 1963 e negli ultimi giorni si trovava alla R ...