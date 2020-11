Highlights dicembre 2020 Cartoon Network

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) VICTOR E VALENTINO – NUOVI EPISODI IN PRIMA TV ASSOLUTA Dal 30 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 18.50 Arrivano su(canale 607 di Sky) i nuovi episodi in Prima Tv assoluta di VICTOR E VALENTINO. L’appuntamento è a partire dal 30 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 18.50. In questi inediti episodi l’immaginazione e la fantasia continuano ad essere al centro delle avventure dei due fratelli: questa volta saranno alle prese con fantasmi e creature spaventose di ogni sorta. VICTOR E VALENTINO segue le avventure di due fratellastri, Vic e Val, che trascorrono le vacanze estive dalla nonna di nome Chata, per aiutarla a gestire il suo stand di tacos in un piccolo villaggio del Messico chiamato Monte Macabre. Qui, i miti e le leggende del folklore messicano sono molto forti e l’atmosfera che si respira è magica ed enigmatica. I ...