Guendalina Tavassi, su Telegram diffuso anche il numero? Un reato che può portare a 18 mesi di carcere (Di giovedì 26 novembre 2020) Sta scatenando un forte dibattito quanto accaduto a Guendalina Tavassi, l'attrice romana a cui è stato hackerato il telefono cellulare. I malintenzionati sono riusciti ad introdursi nel dispositivo della Tavassi e a rubare alcuni video hot che l'attrice aveva girato per il suo compagno. Un vero e proprio caso di revenge porn, un reato che dal 9 agosto 2019 è punibile con la reclusione fino a sei anni. Ma non è tutto, perchè su uno dei social su cui stanno girando i video della Tavassi, ovvero Telegram, sembra sia spuntato anche il numero dell'attrice, senza ovviamente che la 34enne abbia mai dato il permesso alla pubblicazione. Come purtroppo noto, su Telegram esistono molti gruppi con migliaia di utenti iscritti dove il revenge porn è ...

Guendalina Tavassi, vittima degli hacker, ha visto i video hot col marito Umberto D’Aponte custoditi sul suo telefonino finire in rete.

Il cellulare hackerato di Guendalina Tavassi è un monito per tutti: non basta nascondere i file, per proteggerli veramente servono strategie (e app) ben più complesse.

