Emma Marrone | “Congelerei i miei ovuli per diventare mamma in futuro”

Dichiarazioni forti quelle rilasciate da Emma Marrone a Il Messaggero, nel corso di una lunga intervista. La cantante Salentina ha voluto raccontarsi a cuore aperto affrontando anche alcuni temi personali. Così, Emma Marrone ha rivelato di aver da poco riscoperto il piacere di essere single, di essere autonoma e forte. E soprattutto, ha spiegato che diventare mamma ora non sia la sua priorità. "Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: 'Ma un fidanzato?' 'Bambini?'" Emma ha spiegato la sua sull'universo mamma, e a Il Messaggero ha dichiarato: "Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock'n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se ..."

