Coppa Italia 2020 , quarto turno: risultati e cronache (Di giovedì 26 novembre 2020) Il quarto turno di Coppa Italia 2020, apertosi martedi con il successo della Spal sul Monza, è proseguito ieri con altri 4 match. Ad aprire il programma è stato il Parma che al Tardini ha avuto la meglio sul Cosenza(2-1). Nelle gare delle 17.30, il Cagliari ha superato il Verona a tempo scaduto (2-1), lo Spezia si è imposto a Bologna (2-4) dopo i tempi supplementari, mentre la Fiorentina è passata di misura a Udine (0-1). Coppa Italia 2020, quarto turno: cosa è successo? CAGLIARI- VERONA 2-1 I sardi si qualificano in extremis per gli ottavi di finale dove incontreranno l’Atalanta. Padroni di casa in vantaggio con Cerri al 13? del primo tempo con un gran destro. Il Verona perviene al pareggio soltanto nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 26 novembre 2020) Ildi, apertosi martedi con il successo della Spal sul Monza, è proseguito ieri con altri 4 match. Ad aprire il programma è stato il Parma che al Tardini ha avuto la meglio sul Cosenza(2-1). Nelle gare delle 17.30, il Cagliari ha superato il Verona a tempo scaduto (2-1), lo Spezia si è imposto a Bologna (2-4) dopo i tempi supplementari, mentre la Fiorentina è passata di misura a Udine (0-1).: cosa è successo? CAGLIARI- VERONA 2-1 I sardi si qualificano in extremis per gli ottavi di finale dove incontreranno l’Atalanta. Padroni di casa in vantaggio con Cerri al 13? del primo tempo con un gran destro. Il Verona perviene al pareggio soltanto nella ...

talkSPORT : Rest in peace, Diego Maradona ?? ?? 2x Serie A ?? 1986 World Cup ?? 1989 UEFA Cup ?? 1987 Coppa Italia ?? 1983 Copa Del… - fun88eng : ?? 2x Serie A ?? 1986 World Cup ?? 1989 UEFA Cup ?? 1987 Coppa Italia ?? 1983 Copa Del Rey ?? 1981 Argentina Primera Divi… - acmilan : Final touches ahead of #CesenaMilan ?? Ultimi preparativi in vista della Coppa Italia ?? #FollowTheRossonere… - fedecarrer : @andreagalbiati @rupertalbe Rischiamo di usarla solo in Coppa Italia - Milannews24_com : Coppa Italia, domani il Milan conoscerà l’avversario agli ottavi -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Coppa Italia quarto turno, i risultati Goal.com A Perugia la prima in Italia di Maradona

PERUGIA Non ci crederete, ma in una sera di estate del 1984 i grifoni fecero le scarpe a Maradona nell’unica sua apparizione perugina. Capitò nel match di Coppa Italia giocato al ...

Addio Diego, se ne va il dieci che ha cambiato i numeri del calcio

È morto per infarto durante la convalescenza dopo un intervento al cervello. Ha avuto una vita tanto piena da scoppiare e il dono di trascinare il pubblico ...

PERUGIA Non ci crederete, ma in una sera di estate del 1984 i grifoni fecero le scarpe a Maradona nell’unica sua apparizione perugina. Capitò nel match di Coppa Italia giocato al ...È morto per infarto durante la convalescenza dopo un intervento al cervello. Ha avuto una vita tanto piena da scoppiare e il dono di trascinare il pubblico ...