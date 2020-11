Armando Incarnato contro la violenza sulle donne | Cavaliere impegnato a Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri, 25 novembre, è stata la Giornatala, una celebrazione molto sentita, da sempre. Tra gli altri, anche molti protagonisti del trono over dihanno preso una posizione forte in merito., in particolare, si è schieratolalanciando un messaggio molto toccante attraverso il proprio profilo Instagram. “Oggi non si postano aziende, non si sponsorizzano brand. Oggi il messaggio è per voi, che siete il motore di quella macchina chiamata mondo ed è grazie a voi che il tutto possa essere più dolce e sensibile ai ...