Aborto in Pandemia: i diritti delle donne e le possibili soluzioni (Di giovedì 26 novembre 2020) Siamo giunti alla conclusione della mini-rubrica “Aborto in Pandemia” ed è qui che proponiamo delle soluzioni possibili e presentiamo esempi virtuosi. Durante questa seconda ondata le autorità italiane non hanno adottato misure per facilitare l’accesso all’Aborto farmacologico. Nonostante si tratti di un metodo giudicato più sicuro ed efficace di quello chirurgico anche dall’Organizzazione mondiale per la sanità (fonte: qui). L’Aborto farmacologico in Italia è legale soltanto fino alla settima settimana di gravidanza. Tuttavia in quel momento alcune donne potrebbero ancora non sapere di essere incinte. Inoltre le linee guida nazionali richiedono sia somministrato nel corso di un ricovero di tre giorni. Invece mentre secondo l’Oms è una procedura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Siamo giunti alla conclusione della mini-rubrica “in” ed è qui che proponiamoe presentiamo esempi virtuosi. Durante questa seconda ondata le autorità italiane non hanno adottato misure per facilitare l’accesso all’farmacologico. Nonostante si tratti di un metodo giudicato più sicuro ed efficace di quello chirurgico anche dall’Organizzazione mondiale per la sanità (fonte: qui). L’farmacologico in Italia è legale soltanto fino alla settima settimana di gravidanza. Tuttavia in quel momento alcunepotrebbero ancora non sapere di essere incinte. Inoltre le linee guida nazionali richiedono sia somministrato nel corso di un ricovero di tre giorni. Invece mentre secondo l’Oms è una procedura ...

BergamoPro : RT @jacopocoghe: Ogni giorno #aborto uccide 125.000 bambini in tutto il mondo. Questo significa che il numero di morti da #coronavirus da… - zazoomblog : Aborto in pandemia: la Ru486 i tamponi - #Aborto #pandemia: #Ru486 #tamponi - ilPFmax : RT @ProVitaFamiglia: Ogni giorno l’#aborto uccide 125.000 bambini in tutto il mondo. Questo significa che il numero di morti da coronavirus… - VulcanoStatale : L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova i servizi medico-assistenziali e, fra questi, anche quelli per l’interr… - andreaAocello : RT @jacopocoghe: Ogni giorno #aborto uccide 125.000 bambini in tutto il mondo. Questo significa che il numero di morti da #coronavirus da… -

Ultime Notizie dalla rete : Aborto Pandemia Aborto in pandemia: la Ru486, i tamponi Metropolitan Magazine I Bicentennials: i giovani peruviani lottano per la libertà

Il 2020 sarà anche ricordato per essere un anno di incredibile attivismo: il Perù dei giovani è sceso in piazza animato da un forte bisogno di giustizia. Il 2020 verrà sicuramente ricordato per la ...

Argentina e aborto: il sogno dei fazzoletti verdi è quasi realtà

Il Presidente dell’Argentina Fernández annuncia su Twitter la sua proposta di legge per la legalizzazione dell’aborto, un sogno auspicato da centinaia di migliaia di attiviste argentine. Alberto ...

Il 2020 sarà anche ricordato per essere un anno di incredibile attivismo: il Perù dei giovani è sceso in piazza animato da un forte bisogno di giustizia. Il 2020 verrà sicuramente ricordato per la ...Il Presidente dell’Argentina Fernández annuncia su Twitter la sua proposta di legge per la legalizzazione dell’aborto, un sogno auspicato da centinaia di migliaia di attiviste argentine. Alberto ...