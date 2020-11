Violenza sulle donne | il comando provinciale dei carabinieri di Napoli è in prima linea

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ricorre oggi la Giornata Mondiale contro la, un evento istituito nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Una giornata per porre l’accento su un fenomeno che, come sancito dall’ONU, ostacola il progresso e “il raggiungimento dell’eguaglianza, dello sviluppo e della pace”.di genere da sempre al centro dell’attenzione dell’Arma dei. Ildi, innel contrasto a questo fenomeno, affiggerà in tutte le stazioni e tenenze del territorio die provincia un poster nel quale si invitano le vittime diad affidarsi ai ...