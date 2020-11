Unicredit e Generali, perché Borghi (Pd) non fa il galletto (Di mercoledì 25 novembre 2020) Allors enfants. Sul Foglio di questo mercoledì il deputato del Pd e componente del Copasir Enrico Borghi firma un pungente corsivo per il direttore Claudio Cerasa. Si chiede, fra le altre cose, se davvero si possa parlare di un “asse italofrancese” in via di costruzione nel mondo della finanza. Un asse che, sostiene il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara, si starebbe delineando all’insegna del libero mercato e “a dispetto del Copasir”. Borghi, che per il comitato di raccordo fra Parlamento e intelligence ha co-firmato (insieme al M5S Francesco Castiello) la recente relazione su banche e assicurazioni, non ci sta. Quel documento sfornato da Palazzo San Macuto diceva l’esatto contrario. Altro che santa alleanza, i francesi le stanno dando di santa ragione alla finanza italiana e puntano a due colossi pieni zeppi di nostri titoli di Stato, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 novembre 2020) Allors enfants. Sul Foglio di questo mercoledì il deputato del Pd e componente del Copasir Enricofirma un pungente corsivo per il direttore Claudio Cerasa. Si chiede, fra le altre cose, se davvero si possa parlare di un “asse italofrancese” in via di costruzione nel mondo della finanza. Un asse che, sostiene il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara, si starebbe delineando all’insegna del libero mercato e “a dispetto del Copasir”., che per il comitato di raccordo fra Parlamento e intelligence ha co-firmato (insieme al M5S Francesco Castiello) la recente relazione su banche e assicurazioni, non ci sta. Quel documento sfornato da Palazzo San Macuto diceva l’esatto contrario. Altro che santa alleanza, i francesi le stanno dando di santa ragione alla finanza italiana e puntano a due colossi pieni zeppi di nostri titoli di Stato, ...

amperrino : Monte Paschi sposa Unicredit? Quanto costa il merger a Generali - - Affaritaliani : Monte Paschi sposa Unicredit? Quanto costa il merger a Generali - Affaritaliani : Monte Paschi sposa Unicredit? Quanto costa il merger a Generali - bioccolo : @stellangelica @OnestiSilvia @Rudebutsexy666 @falzefriend @futilimotivi @alexchicchi No attenzione. Non lo risparmi… - EnricoBorghi1 : RT @formichenews: Il Copasir, Generali e i salotti buoni (francesi). Scrive Borghi (Pd) Antifrancesi? No, italiani. Da Unicredit a General… -

Ultime Notizie dalla rete : Unicredit Generali Unicredit e Generali, cosa (non) mi convince dell'alert Copasir. Parla De Mattia Formiche.net Borsa: Milano in saliscendi (+0,2%), vendite su Mps

Piazza Affari dopo un avvio promettente cede alla volatilità con il Ftse Mib che pur restando positivo, registra un +0,2% a 22.205 punti e cambia più volte direzione. in luce Banca Generali (+1,4%),.

Piazza Cordusio, a Palazzo Venezia l’hotel a 5 stelle di Melià-Generali: «Gli investimenti non si fermano»

Il gruppo alberghiero spagnolo Meliá hotels international e Generali real estate hanno dato ieri l’ufficialità del futuro «a cinque stelle» di Palazzo Venezia ...

Piazza Affari dopo un avvio promettente cede alla volatilità con il Ftse Mib che pur restando positivo, registra un +0,2% a 22.205 punti e cambia più volte direzione. in luce Banca Generali (+1,4%),.Il gruppo alberghiero spagnolo Meliá hotels international e Generali real estate hanno dato ieri l’ufficialità del futuro «a cinque stelle» di Palazzo Venezia ...