Tutto quel che ci sarà a Wired Trends 2021 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Wired Trends 2021, il progetto di Wired Italia in collaborazione con Ipsos, ha l’obiettivo di raccontare i trend dell’innovazione che caratterizzeranno il prossimo anno. Un assaggio del futuro che verrà, con una serie di incontri digitali dedicati al 2021 dal 30 novembre al 3 dicembre 2020. Il 2020 ci ha sorpreso con una pandemia che ha scosso il mondo. Wired prova quindi a immaginare quali saranno le tendenze del prossimo anno, con una serie di appuntamenti dedicati a tanti diversi temi: lavoro, finance, media, sostenibilità, wellbeing e digital transformation. Il primo appuntamento è dedicato alla digital transformation e si terrà il 30 novembre dalle 11 alle 13: dalla pubblica amministrazione alle imprese, fino alla vita quotidiana delle persone, la pandemia da nuovo coronavirus ha ... Leggi su wired (Di mercoledì 25 novembre 2020), il progetto diItalia in collaborazione con Ipsos, ha l’obiettivo di raccontare i trend dell’innovazione che caratterizzeranno il prossimo anno. Un assaggio del futuro che verrà, con una serie di incontri digitali dedicati aldal 30 novembre al 3 dicembre 2020. Il 2020 ci ha sorpreso con una pandemia che ha scosso il mondo.prova quindi a immaginare quali saranno le tendenze del prossimo anno, con una serie di appuntamenti dedicati a tanti diversi temi: lavoro, finance, media, sostenibilità, wellbeing e digital transformation. Il primo appuntamento è dedicato alla digital transformation e si terrà il 30 novembre dalle 11 alle 13: dalla pubblica amministrazione alle imprese, fino alla vita quotidiana delle persone, la pandemia da nuovo coronavirus ha ...

fanpage : Domenica 17 novembre 2019 in un ospedale della provincia dello Hubei, in Cina, un uomo viene ricoverato con una “mi… - ivandileonardo : In tutto questo la migliore è Eli ButyCase che ha deciso di mollare il 4 e se la vive bene fino a quel giorno #GFVIP - lantanidos : RT @MakeDavero: @CalaminiciM A quel tempo l'idiozia non era un valore...i babbuini urlavano i propri guh guh nei bar sport, ma i loro balb… - Killaki86346994 : MTR: un po' pazza,un po' iperattiva, un po' piagnucolona, un po' 'stupida', cambia versione ogni qualvolta che c'è… - milan_corner : @sburrotre @saveriocamba @Pirichello @st_larochelle quando kessie ha fatto quel lancio di 45 metri sulla corsa a sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quel Tutto quel che ci sarà a Wired Trends 2021 Wired.it Giuseppe Gasperoni e la Guida Michelin 2021: chi è il giovane chef stellato

Torna la Stella all'Osteria del Povero Diavolo di Torriana. Il locale aveva già ottenuto il riconoscimento in passato ...

Presidente Conte, i centri antiviolenza hanno bisogno di più fondi

L'intervento di Antonella Veltri, presidente di D.i.Re, Donne in rete Contro la Violenza, all'incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra per le Pari opportunità Elena Bonett ...

Torna la Stella all'Osteria del Povero Diavolo di Torriana. Il locale aveva già ottenuto il riconoscimento in passato ...L'intervento di Antonella Veltri, presidente di D.i.Re, Donne in rete Contro la Violenza, all'incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra per le Pari opportunità Elena Bonett ...