Su Rai2 il tutorial per essere sexy al supermercato: bufera su "Detto Fatto" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel programma presentato da Bianca Guaccero, la pole dancer Emily Angelillo mostra come muoversi con i tacchi a spillo nelle corsie dei supermercati per sedurre gli uomini. Dura la reazione dei social: "Vergogna, cancellati anni di lotte di emancipazione" Leggi su repubblica (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel programma presentato da Bianca Guaccero, la pole dancer Emily Angelillo mostra come muoversi con i tacchi a spillo nelle corsie dei supermercati per sedurre gli uomini. Dura la reazione dei social: "Vergogna, cancellati anni di lotte di emancipazione"

telsiope17 : Ma la bassezza e la volgarità del tutorial sulla spesa trasmesso ieri in #Rai? A che scopo poi? Che vergogna e che… - ruanolinop : RT @marcodimaio: Alla vigilia del #25novembre, su Rai2 è andato in onda il “sexy tutorial” per le casalinghe che vanno a fare la spesa e vo… - marcodimaio : Alla vigilia del #25novembre, su Rai2 è andato in onda il “sexy tutorial” per le casalinghe che vanno a fare la spe… - AmmirabileElena : RT @fanpage: #DettoFatto, è proprio questa l’immagine della donna che Rai2 voleva restituire con questo tutorial alle 5 del pomeriggio? htt… - vvcate : Chiedete ad Aranzulla di spiegare come si fa un tutorial. #Rai2 #dettofatto -