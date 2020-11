Se ne va il calcio: ciao Diego (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Chi ama il calcio non può non aver amato Diego Armando Maradona. Non parliamo di semplice tifo ma del calcio in generale, perché El Diez era il calcio. Quando ho letto la notizia della sua scomparsa non volevo crederci e mi sono chiesto come potessero sentirsi a Napoli e tutti i tifosi azzurri sparsi per il mondo. Un popolo che lo ha amato più di chiunque altro. Se ne è andato all’improvviso e l’annuncio ha generato lo stesso effetto che provoca un cazzotto nello stomaco, di quelli che fanno male e tolgono il respiro. Se ne è andato a distanza di quindici anni esatti dalla scomparsa di un altro grande ed eccentrico campione, George Best. Se ne è andato nella sua Argentina, dove aveva fatto trattenere il fiato a tutti a inizio novembre, quando era stato ricoverato in una clinica di La ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Chi ama ilnon può non aver amatoArmando Maradona. Non parliamo di semplice tifo ma delin generale, perché El Diez era il. Quando ho letto la notizia della sua scomparsa non volevo crederci e mi sono chiesto come potessero sentirsi a Napoli e tutti i tifosi azzurri sparsi per il mondo. Un popolo che lo ha amato più di chiunque altro. Se ne è andato all’improvviso e l’annuncio ha generato lo stesso effetto che provoca un cazzotto nello stomaco, di quelli che fanno male e tolgono il respiro. Se ne è andato a distanza di quindici anni esatti dalla scomparsa di un altro grande ed eccentrico campione, George Best. Se ne è andato nella sua Argentina, dove aveva fatto trattenere il fiato a tutti a inizio novembre, quando era stato ricoverato in una clinica di La ...

OfficialASRoma : Eterna leggenda del calcio mondiale. Ciao Diego. #ASRoma - GoalItalia : Ci lascia il GENIO del calcio ?????? Ciao Diego #Maradona ?? - OfficialSSLazio : Campione. Idolo di generazioni. Ispirazione eterna di calcio. Grazie per essere stato a casa nostra, è stato un o… - pdcampania : RT @Piero_De_Luca: Il mondo intero piange il più grande. Diego Armando #Maradona sembrava venire da un altro pianeta. Ci ha fatto piangere… - mikdigio : RT @catlatorre: Con la morte di #Maradona se ne va definitivamente quel calcio anni Ottanta che era pura magia anche per chi, come me, col… -