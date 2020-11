Sciopero dei trasporti il 25 novembre: si fermano bus, treni e metro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane si ferma dalla mezzanotte alle ore 21, ma trenitalia assicura che non sono previste variazioni alla circolazione a lunga percorrenza. Previsti disagi in varie città italiane a causa dello stop ai mezzi pubblici locali Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane si ferma dalla mezzanotte alle ore 21, matalia assicura che non sono previste variazioni alla circolazione a lunga percorrenza. Previsti disagi in varie città italiane a causa dello stop ai mezzi pubblici locali

