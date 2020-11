"Puglia, il M5S resti minoranza E Crimi non bypassi Rousseau..." (Di mercoledì 25 novembre 2020) "Domani il Consiglio Regionale Pugliese si riunisce per la prima volta e procederà alla nomina della Presidente Loredana Capone (a cui vanno già da ora i miei cordiali e sinceri auguri di buon lavoro), e dei Vicepresidenti. A quanto pare - spiega ad Affaritaliani.it il senatore... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 25 novembre 2020) "Domani il Consiglio Regionale Pugliese si riunisce per la prima volta e procederà alla nomina della Presidente Loredana Capone (a cui vanno già da ora i miei cordiali e sinceri auguri di buon lavoro), e dei Vicepresidenti. A quanto pare - spiega ad Affaritaliani.it il senatore... Segui su affaritaliani.it

RTMManduria : 24 Miliardi per Piano Transizione 4.0 – Scagliusi (M5S): “Ossigeno puro per le piccole imprese della Puglia” - Affaritaliani : 'Puglia, il M5S resti minoranza. E Crimi non bypassi Rousseau' - m_spagna : RT @MPenikas: Sembra che si sia ad un passo da un accordo #M5S-PD in #Puglia. Si attende una conferma (o smentita) ufficiale. - MPenikas : Sembra che si sia ad un passo da un accordo #M5S-PD in #Puglia. Si attende una conferma (o smentita) ufficiale. - Affaritaliani : Puglia, prima intesa Emiliano-M5S. Giunta giallo-rossa, strada in discesa -