Oggi è un altro giorno, la Cucinotta racconta l'amore con Giulio e ricorda Massimo Troisi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ospite di Oggi è un altro giorno, Maria Grazia Cucinotta ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita, dalla carriera sfavillante, all'amicizia con Massimo Troisi, passando per l'amore con Giulio e quello per i suoi genitori. L'attrice siciliana ha ricordato l'amico Massimo, con il quale ha lavorato sul set del film cult Il Postino. Oltre a parlare del grande talento dell'artista, la Cucinotta ha anche parlato del ruolo importante che ha avuto nella sua vita: Massimo era così, lui non recitava mai. Per me è stato un fratellone, mi invitò per un Capodanno a casa sua e lì conobbi Giulio. Lo avevo pregato di non dargli il mio numero perché non mi stava simpatico, ...

