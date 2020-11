Nina Moric spara a zero contro Corona: "È sposato con una donna di 50 anni" - (Di mercoledì 25 novembre 2020) Novella Toloni Sui social la modella croata ha condiviso alcuni video dove parla del suo ex marito svelando retroscena sulla sua vita privata Mentre Fabrizio Corona si trova a fare i conti (legalmente) con alcune presunte dichiarazioni su Alberto Genovese e un famoso chef, Nina Moric è passata al contrattacco. L'ex compagna del re dei paparazzi è apparsa sui social network per rilasciare pesanti dichiarazioni sull'ex marito e che promettono di fare scalpore. L'uscita del nuovo libro di Fabrizio Corona sta facendo discutere da settimane. Per promuovere il suo ultimo lavoro editoriale l'ex re dei paparazzi è apparso in numerose trasmissioni, ma l'ultima partecipazione su La7 ha aperto un vero e proprio caso (finito con diffide e querele). Nella questione è entrata a gamba tesa anche Nina ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Novella Toloni Sui social la modella croata ha condiviso alcuni video dove parla del suo ex marito svelando retroscena sulla sua vita privata Mentre Fabriziosi trova a fare i conti (legalmente) con alcune presunte dichiarazioni su Alberto Genovese e un famoso chef,è passata al contrattacco. L'ex compagna del re dei paparazzi è apparsa sui social network per rilasciare pesanti dichiarazioni sull'ex marito e che promettono di fare scalpore. L'uscita del nuovo libro di Fabriziosta facendo discutere da settimane. Per promuovere il suo ultimo lavoro editoriale l'ex re dei paparazzi è apparso in numerose trasmissioni, ma l'ultima partecipazione su La7 ha aperto un vero e proprio caso (finito con diffide e querele). Nella questione è entrata a gamba tesa anche...

