Migranti, Piano d’azione Ue per integrazione e inclusione (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Commissione Europea ha approvato e presentato a Bruxelles un nuovo Piano d'azione 2021-2027 per l'integrazione e l'inclusione dei Migranti nel contesto sociale, economico e lavorativo degli Stati membri. Il Piano, che non contiene iniziative legislative o misure vincolanti, consiste principalmente in proposte e suggerimenti alle autorità nazionali e locali, con la possibilità di ottenere finanziamenti da vari fondi Ue per azioni volte a sostenere e facilitare l'integrazione e l'inclusione. "Anche se i governi nazionali sono i principali responsabili della creazione e dell'attuazione di politiche sociali, l'Ue svolge - spiega la Commissione in una nota - un ruolo cruciale nel sostenere gli Stati membri, erogando finanziamenti, elaborando linee guida e favorendo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Commissione Europea ha approvato e presentato a Bruxelles un nuovod'azione 2021-2027 per l'e l'deinel contesto sociale, economico e lavorativo degli Stati membri. Il, che non contiene iniziative legislative o misure vincolanti, consiste principalmente in proposte e suggerimenti alle autorità nazionali e locali, con la possibilità di ottenere finanziamenti da vari fondi Ue per azioni volte a sostenere e facilitare l'e l'. "Anche se i governi nazionali sono i principali responsabili della creazione e dell'attuazione di politiche sociali, l'Ue svolge - spiega la Commissione in una nota - un ruolo cruciale nel sostenere gli Stati membri, erogando finanziamenti, elaborando linee guida e favorendo ...

