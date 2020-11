Messaggero: Lotito in viaggio verso Avellino per essere ascoltato in Procura (Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondo quanto riporta il Messaggero, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è in viaggio per Avellino dove è stato convocato dalla Procura del capoluogo campano per essere ascoltato sul caso tamponi. Dovrà rispondere alle domande degli inquirenti come persona informata dei fatti in merito ai rapporti del club con la Futura Diagnostica, laboratorio di cui si serve la Lazio per i test ai suoi calciatori. “Secondo le nostre indiscrezioni, Lotito è in questo momento in viaggio in macchina verso il capoluogo campano. E’ stato convocato, dovrà rispondere alle domande degli inquirenti come persona informata sui fatti. Era già successo al responsabile medico biancoceleste, Ivo Pulcini, la scorsa settimana. Ora la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondo quanto riporta il, il presidente della Lazio, Claudio, è inperdove è stato convocato dalladel capoluogo campano persul caso tamponi. Dovrà rispondere alle domande degli inquirenti come persona informata dei fatti in merito ai rapporti del club con la Futura Diagnostica, laboratorio di cui si serve la Lazio per i test ai suoi calciatori. “Secondo le nostre indiscrezioni,è in questo momento inin macchinail capoluogo campano. E’ stato convocato, dovrà rispondere alle domande degli inquirenti come persona informata sui fatti. Era già successo al responsabile medico biancoceleste, Ivo Pulcini, la scorsa settimana. Ora la ...

napolista : Messaggero: #Lotito in viaggio verso #Avellino per essere ascoltato in #Procura Il patron biancoceleste risponderà… - laziopress : - laziopress : Il Messaggero | Lazio, Lotito sulle troppe polemiche: «Questa storia finirà quando cambierò la comunicazione»… - pasqualinipatri : Il Messaggero | Lazio, Lotito sulle troppe polemiche: «Questa storia finirà quando cambierò la comunicazione»… - LALAZIOMIA : Il Messaggero | Lazio, Lotito sulle troppe polemiche: «Questa storia finirà quando cambierò la comunicazione»… -