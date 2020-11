Mano de dios | beffa agli inglesi imperialisti

Leggi su ilmanifesto

Andavamo allo stadio per vedere, anzi per vivere Diego e attendevamo una settimana intera il suo ingresso sul terreno di gioco. Il Pibe de oro entrava in campo cadenzando, con gli occhi da bambino disposti a giocarsela e scherzare con il mondo intero. Con i piedi creava melodie e aveva bisogno del pallone come il musicista del suo piano, il polmone dell'aria per vivere, quell'aria che gli è mancata in questo 2020 da cancellare. LA SUA VITA, la sua musica, … Continua