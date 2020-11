Makeup facile | come realizzare un contouring perfetto

(Di mercoledì 25 novembre 2020) L’esperta diFrancesca Pagano ci spiegheràunsia con prodotti in crema che con prodotti in polvere. Il, è forse la tecnica per eccellenza che riesce ad esprimere al meglio il grande potere del, quello di plasmare i lineamenti con un meraviglioso gioco di ombre e di luci L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

QuestiTesta : Makeup da giorno in 5 minuti?????? Su #YouTube ora... link in Bio -

Ultime Notizie dalla rete : Makeup facile

CheDonna.it

L'esperta di makeup Francesca Pagano ci spiegherà come realizzare un makeup contouring sia con prodotti in crema che con prodotti in polvere.Dal facile utilizzo, dalle mille sfumature e usi: ecco i migliori blush in crema. Migliori blush in crema Il blush è uno dei prodotti make-up tanto essenziali quanto sottovalutati. Applicato sopra il ...