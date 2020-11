L'ultima intervista di Maradona al Clarin (Di mercoledì 25 novembre 2020) (AGI) - Roma, 25 nov. - Il Clarin aveva intervistato l'ultima volta Maradona in occasione del suo 60esimo compleanno, a fine ottobre. Di seguito un estratto del colloquio riproposto dal quotidiano argentino: - Qual e' stata la cosa migliore e quella peggiore che ti e' successa nella tua vita? Ti penti di qualcosa? "Sono molto felice. Il calcio mi ha dato tutto quello che ho, piu' di quanto avrei mai immaginato. E se non avessi avuto quella dipendenza, avrei potuto giocare molto di piu'. Ma oggi quello e' passato, sto bene e cio' che rimpiango di piu' e' non avere i miei genitori. Esprimo sempre quel desiderio, un giorno in piu' con La Tota ma so che dal cielo e' orgogliosa di me e che era molto felice". (AGI)Bra (Segue) (AGI) - Roma, 25 nov. - - Che augurio fai a tutti gli argentini? "Il mio augurio e' che questa ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 novembre 2020) (AGI) - Roma, 25 nov. - Ilavevato l'voltain occasione del suo 60esimo compleanno, a fine ottobre. Di seguito un estratto del colloquio riproposto dal quotidiano argentino: - Qual e' stata la cosa migliore e quella peggiore che ti e' successa nella tua vita? Ti penti di qualcosa? "Sono molto felice. Il calcio mi ha dato tutto quello che ho, piu' di quanto avrei mai immaginato. E se non avessi avuto quella dipendenza, avrei potuto giocare molto di piu'. Ma oggi quello e' passato, sto bene e cio' che rimpiango di piu' e' non avere i miei genitori. Esprimo sempre quel desiderio, un giorno in piu' con La Tota ma so che dal cielo e' orgogliosa di me e che era molto felice". (AGI)Bra (Segue) (AGI) - Roma, 25 nov. - - Che augurio fai a tutti gli argentini? "Il mio augurio e' che questa ...

