Iva Zanicchi, morto il fratello: il messaggio sui social (Di mercoledì 25 novembre 2020) Grave lutto per Iva Zanicchi. La cantante ha perso il fratello. Ad annunciarlo lei stessa con una foto su Instagram: “Ciao fratello mio ti ho amato come un figlio”. Ancora ignote le cause della morte, la cantante dopo essere guarita dal Covid – che l’ha costretta al ricovero – aveva rivelato a La Stampa che anche alcuni suoi familiari erano stati contagiati dal virus alla cresima della nipote della sorella. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 novembre 2020) Grave lutto per Iva. La cantante ha perso il. Ad annunciarlo lei stessa con una foto su Instagram: “Ciaomio ti ho amato come un figlio”. Ancora ignote le cause della morte, la cantante dopo essere guarita dal Covid – che l’ha costretta al ricovero – aveva rivelato a La Stampa che anche alcuni suoi familiari erano stati contagiati dal virus alla cresima della nipote della sorella. L'articolo proviene da Italia Sera.

matteosalvinimi : Iva Zanicchi: 'Grazie all'ospedale di Vimercate per avermi curato in modo encomiabile. Mi sono resa disponibile per… - Adnkronos : Lutto per #IvaZanicchi, è morto il fratello - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie Iva #Zanicchi per la testimonianza di affetto sulla sanità lombarda, sull’efficienza di medici, in… - italiaserait : Iva Zanicchi, morto il fratello: il messaggio sui social - ippolitipaolo74 : Lutto per Iva Zanicchi, è morto il fratello -