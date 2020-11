I peccati di Diego

(Di giovedì 26 novembre 2020) Maradona ha commesso, da qualche anno, il peccato di essere il migliore, il delitto di denunciare gran voce le cose che il potere impo ne di tacere, il crimine di giocare mancino, il che – secondo il Piccolo Larousse illustrato – vuol dire «con la sinistra» e significa anche: «Al contrario di come si deve fare». Maradona non aveva mai usato stimolanti alla vigilia delle partite per moltiplicare le proprie potenzialità. È vero che è stato nel giro della cocaina, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

raffaelemanci14 : I tuoi peccati ti saranno rimessi e sai perché? Perché hai dato il sorriso ad un popolo sofferente. Grazie Diego -

