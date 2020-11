GBP/USD stabile in vista della revisione della spesa di Rishi Sunak (Di mercoledì 25 novembre 2020) La sterlina britannica si mantiene stabile in vista della revisione della spesa britannica di Rishi Sunak. La coppia GBP/USD viene scambiata a 1,3357, che è vicino al punto più alto di settembre. GBP/USD ha mostrato una tendenza al rialzorevisione della spesa nel Regno Unito Rishi Sunak, il Cancelliere dello Scacchiere, pronuncerà oggi pomeriggio un importante discorso in parlamento. In questo discorso fornirà il budget del governo per l’esercizio finanziario 2021-2022. Fornirà inoltre previsioni economiche per le misure che ha già annunciato quest’anno. Gli economisti si aspettano che il cancelliere fornisca ... Leggi su invezz (Di mercoledì 25 novembre 2020) La sterlina britannica si mantieneinbritannica di. La coppia GBP/USD viene scambiata a 1,3357, che è vicino al punto più alto di settembre. GBP/USD ha mostrato una tendenza al rialzonel Regno Unito, il Cancelliere dello Scacchiere, pronuncerà oggi pomeriggio un importante discorso in parlamento. In questo discorso fornirà il budget del governo per l’esercizio finanziario 2021-2022. Fornirà inoltre previsioni economiche per le misure che ha già annunciato quest’anno. Gli economisti si aspettano che il cancelliere fornisca ...

cTraderGURU : #GBPUSD sembra stia accumulando volumi per ripartire con l'impulso decisivo #Forecast : short #GBP #USD #Trading… - cTraderGURU : #GBPUSD siamo in territorio sconosciuto, il movimento appare piuttosto laterale ma io continuo a vederla ribassista… - ALBForexItalia : Grafico del giorno: GBP/USD (20/11/2020) | - cTraderGURU : #GBPUSD non vedo un prezzo superiore a 1.33000 anzi a dirla tutta non ha senso il movimento di questi giorni, una c… - cTraderGURU : #GBPUSD mi aspetto come minimo 1.32000 ma con estrema facilità anche 1.31000, almeno fino a settimana prossima… -

Ultime Notizie dalla rete : GBP USD Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/11/2020 Teleborsa TI amplia le valute selezionabili per l’acquisto di prodotti in Europa su TI.com

Texas Instruments ha annunciato nuove funzionalità su TI.com per rendere più conveniente per le aziende dell'Unione Europea, Regno Unito, Norvegia e ...

GBP/USD: sterlina britannica stabile dopo le forti vendite al dettaglio in UK ad ottobre

Le vendite complessive sono aumentate di un tasso annualizzato del 5,8%. I dati arrivano 2 giorni dopo che il Bureau ha rilasciato dati sull'inflazione.

