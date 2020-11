Gassman e la gogna social per aver provocato i NoVax

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 25 novembre 2020) «Mer*da allo stato puro», «faccia di me*da nazicomunista», «lecchino di Stato» sono alcune tra le parole – nemmeno le più offensive – che si possono trovare a carico di Alessandrosui. La ragione è quel tweet in cui ha detto la sua sui vaccini utilizzando l’hashtag #VaccinoAntiCovid e finendo nel tritacarne corrispondente, ovvero l’arena dei no vax. Vaccinarsi sarà una libera scelta – l’obbligatorierà per ora non è contemplata e si parla solo di forte raccomandazione – eppure chi è contro i vaccini è agguerrito e ha messo allal’attore per la sua posizione sull’argomento espressa in un tweet. Una volta fatto il vaccino, darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in: ristoranti,bar, cinema,teatri,stadio, negozi, autobus,taxi,treni, e tiene sempre la mascherina… poi ...