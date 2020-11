Frontale choc tra un pullman e un camion | almeno 37 morti e dozzine di feriti

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Grave incidente stradale, stamani, in Brasile: une unsi sono scontrati in unprovocando37e altre decine di, secondo il portale di notizie Uol. L'...

Grave incidente stradale, stamani, in Brasile: un pullman e un camion si sono scontrati in un frontale provocando almeno 37 morti e altre decine di feriti, secondo il portale di notizie ...