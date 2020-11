Fichissimo Mattia Feltri | su La Stampa demolisce il presidente della Camera Fico

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Prendete ilRoberto. Raccogliete tutte le dichiarazioni da lui rilasciate sul fronte Mediaset nel corso degli ultimi anni, quando era ancora esponente di un battagliero Movimento che prometteva di suonarle alla casta politica vecchia e corrotta che da anni ormai teneva in ostaggio gli italiani. Appuntatele. Poi accostate, sullo stesso foglio, le recente parole usate dallo stessosulla materia in questione. Cosa otterrete? Un breve cronistoriafine dei Cinque Stelle, che una volta entrati nei palazzi del potere hanno venduto l’anima al diavolo, tradendo tutte le promesse accumulate in passato. Un’operazione brillante fatta attraverso le pagine de Lada, che ha preso nove ...