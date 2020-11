F1, Toto Wolff: “Niente teste di c…. nella nostra squadra” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non ci sono dubbi che uno dei segreti della Mercedes sia la compattezza della propria squadra. Oltre a esserci, ovviamente, un personale altamente qualificato, l’idea è quella di una squadra in cui tutti remano dalla stessa parte, non mettendo mai davanti il proprio ego rispetto al valore del collettivo. Una mentalità inculcata dal Team Principal Toto Wolff, che ha avuto e sta avendo risultati notevolissimi in F1, come dimostrato dai sette titoli della scuderia di Brackley, dominante a dir poco nell’era dei motori ibridi. Un aspetto sottolineato dal manager austriaco in un’intervista concessa a f1i.com nella quale sono emersi particolari sul modo in cui prediliga concepire il rapporto coi membri della scuderia: “Ho un vero interesse per le persone che compongono il nostro team. Mi piace passare molto tempo con loro, capire le loro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non ci sono dubbi che uno dei segreti della Mercedes sia la compattezza della propria squadra. Oltre a esserci, ovviamente, un personale altamente qualificato, l’idea è quella di una squadra in cui tutti remano dalla stessa parte, non mettendo mai davanti il proprio ego rispetto al valore del collettivo. Una mentalità inculcata dal Team Principal, che ha avuto e sta avendo risultati notevolissimi in F1, come dimostrato dai sette titoli della scuderia di Brackley, dominante a dir poco nell’era dei motori ibridi. Un aspetto sottolineato dal manager austriaco in un’intervista concessa a f1i.comquale sono emersi particolari sul modo in cui prediliga concepire il rapporto coi membri della scuderia: “Ho un vero interesse per le persone che compongono il nostro team. Mi piace passare molto tempo con loro, capire le loro ...

