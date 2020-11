Elisabetta Gregoraci in crisi: “Nathan viene prima di tutto”. Lascerà il reality? (Di mercoledì 25 novembre 2020) La conduttrice Lascerà il Grande Fratello Vip? Sul divano Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si confidano le loro preoccupazioni per i figli. La conduttrice è in crisi dopo aver appreso la notizia del prolungamento del programma sino a febbraio 2021. Da qui la decisione se rimanere all’interno della Casa o se abbandonare il programma di Canale 5. Una decisione non facile per i vipponi che già da due mesi sono concorrenti del Grande Fratello Vip, ma fuori c’è chi li aspetta in un periodo per altro non facile legato alla pandemia. Elisabetta sembra quasi decisa a lasciare il programma: “Mio figlio viene prima di tutto, non può stare senza la madre”, dice con le lacrime agli occhi, non negando che il desiderio di continuare nella Casa non le manchi. Pierpaolo le fa ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) La conduttriceil Grande Fratello Vip? Sul divanoe Pierpaolo Pretelli si confidano le loro preoccupazioni per i figli. La conduttrice è indopo aver appreso la notizia del prolungamento del programma sino a febbraio 2021. Da qui la decisione se rimanere all’interno della Casa o se abbandonare il programma di Canale 5. Una decisione non facile per i vipponi che già da due mesi sono concorrenti del Grande Fratello Vip, ma fuori c’è chi li aspetta in un periodo per altro non facile legato alla pandemia.sembra quasi decisa a lasciare il programma: “Mio figliodi tutto, non può stare senza la madre”, dice con le lacrime agli occhi, non negando che il desiderio di continuare nella Casa non le manchi. Pierpaolo le fa ...

Novella_2000 : Qual è la verità sulla serata in Sardegna? Due persone presenti spiegano come sono andate le cose #gfvip - Chiara_951 : Come disse Elisabetta Gregoraci 'le querele che partono come Gesù Cristo' E ho detto tutto #GFVIP - Novella_2000 : Elisabetta aveva già lanciato frecciatine a Giulia ma non ce ne eravamo accorti (VIDEO) #gfvip - pomeriggio5 : Elisabetta Gregoraci confida a Pierpaolo Pretelli l'intenzione di non voler rimanere fino a febbraio nella casa del… - francyriki : RT @BITCHYFit: Questo video risale allo scorso 8 novembre, 2 giorni dopo l'ingresso di Giulia Salemi al #GFVip. Elisabetta Gregoraci si rif… -