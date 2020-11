Diego Armando Maradona morto | la notizia che ammutolisce L’ex allenatore Bianchi | “Sconvolto” Baresi | “Un onore affrontarti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Unacheo che impone aggettivi superlativi. L’uscita dal campo della vita di, 60 anni vissuti con vero genio e altrettanta spericolatezza, lascia senza parole gli uomini di sport che per qualsiasi motivo lo hanno conosciuto. “Non riesco nemmeno a parlare…” dice Bruno Giordano, amico e storico compagno di squadra. “Sono talmente sconvolto che non riesco a parlare. Mi scusi, ma proprio non riesco a parlare” ripete all’Adnkronos Ottaviodel Napoli del primo scudetto, nella stagione 1986-87. “Unapesante, incredibile. Mi dispiace tanto, per me era come un fratello, abbiamo avuto un rapporto incredibile” ricorda Così Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli e compagno di squadra ...