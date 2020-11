Bimba di 9 anni accusa 82enne: “in chiesa, mi ha baciata e toccata lì” (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’avrebbe baciata e toccata sulle parti intime, un 82enne dovrà ora affrontare un processo con l’accusa di violenza su minori. Una bambina di 9 anni, un anziano di 82, e in mezzo una mamma che a sentire il racconto della piccola, ha subito sporto denuncia. E’ successo in provincia di Arezzo, in una chiesa. Secondo il racconto della bambina, durante la messa, l’anziano si sarebbe seduto accanto a lei, l’avrebbe baciata sulla guancia e poi palpata nelle parti intime. Una cosa agghiacciante se sarà dimostrato che è tutto vero. L’82enne nega le accuse e ha scelto per questo di essere giudicato con rito ordinario: gli psicologi dovranno accertare se la piccola sarà in grado di portare la sua denuncia in aula. Viene difficile pensare che ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’avrebbesulle parti intime, undovrà ora affrontare un processo con l’di violenza su minori. Una bambina di 9, un anziano di 82, e in mezzo una mamma che a sentire il racconto della piccola, ha subito sporto denuncia. E’ successo in provincia di Arezzo, in una. Secondo il racconto della bambina, durante la messa, l’anziano si sarebbe seduto accanto a lei, l’avrebbesulla guancia e poi palpata nelle parti intime. Una cosa agghiacciante se sarà dimostrato che è tutto vero. L’nega le accuse e ha scelto per questo di essere giudicato con rito ordinario: gli psicologi dovranno accertare se la piccola sarà in grado di portare la sua denuncia in aula. Viene difficile pensare che ...

