Balenciaga: la collezione presentata in un videogame (Di mercoledì 25 novembre 2020) Balenciaga presenterà la collezione per l'Autunno/Inverno 2021 il 6 dicembre. Niente sfilate o eventi canonici per Demna Gvasalia: avverrà tutto in un videogioco ambientato nell'anno 2031, 'Afterworld: the age of tomorrow'. Qualche giorno fa il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele aveva sovvertito le regole della moda, decidendo di presentare la nuova collezione attraverso una miniserie. Oggi Demna Gvasalia segue le sue orme, rivoluzionando a sua volta il modo di

Cosa ci riserva Valentino 2021? Chi sarà il volto della campagna Resort? Quali le tendenze moda? In anteprima alcuni abiti della collezione.

Balenciaga: 'Afterworld: the age of tomorrow' è il videogioco con cui svela la collezione FW21

La maison del gruppo Kering il 6 dicembre presenterà la collezione autunno/inverno 2021 attraverso un videogioco ambientato nel 2031 dal titolo: "Afterworld: the age of tomorrow" ...

La maison del gruppo Kering il 6 dicembre presenterà la collezione autunno/inverno 2021 attraverso un videogioco ambientato nel 2031 dal titolo: "Afterworld: the age of tomorrow" ...